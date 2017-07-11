В Украине завтра местами пройдут дожди, в центре до +31° (видеопрогноз)

16:30, 11 июля 2017
899
0

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июля в Украине местами пройдут дожди, в центре днем до +31°.

В Украине ожидаются дожди с грозами / УНИАН
В Украине ожидаются дожди с грозами / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

В девяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в среду местами пройдут дожди. Днем до +26°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +30°. В центре Украины ожидаются грозы, температура днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра — нет тепла, а по Петру — и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Погода на выходные: Украину накроют дожди с грозами Погода на выходные: Украину накроют дожди с грозами
Извержение вулкана на Гавайях: лава уничтожила 350 домов Извержение вулкана на Гавайях: лава уничтожила 350 домов
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Лента новостей