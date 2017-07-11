В Мексике из-за раскаленной до 250° земли погибли два ягненка

15:43, 11 июля 2017
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В районе футбольного поля в мексиканском штате Мичоакан земля раскалилась до 250°, из трещин идет пар.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Два ягненка, которые там паслись, погибли, передает "РИА Новости" со ссылкой на местную службу гражданской обороны.

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Отмечается, что на месте работают ученые из Национального автономного университета Мексики.

"Мы не можем сказать, что речь идет о рождении вулкана, потому что нет никакой активности земной коры. Это говорит, что такая возможность почти исключена. Однако давайте дождемся результатов исследований", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Мичоакана.

Напомним, в Японии из-за жары скончались шесть человек, более 4200 были доставлены в больницы за неделю.

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