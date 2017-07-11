Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Киевской области

14:31, 11 июля 2017
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В течение 11-12 июля в Киевской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Киевской области ожидается пожарная опасность / ГСЧС
В Киевской области ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Гидрометцентра, 11-12 июля по области, кроме районов Чернобыля, Фастова и Киева, высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, сегодня, 11 июля, в отдельных регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

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