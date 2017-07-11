В Японии из-за жары госпитализировали более 4 тысяч человек

В Японии из-за жары скончались шесть человек, более 4200 были доставлены в больницы за неделю.

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С 3 по 9 июля в стране госпитализировали в два раза больше человек, чем неделей ранее, передает "РИА Новости" со ссылкой на управление пожарной охраны Японии.

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Отмечается, что на прошлой неделе температура в большинстве районов колебалась от 30 до 35 градусов, а в префектурах Гифу и Гумма столбик термометра поднялся выше 36 градусов.

Напомним, в конце июня из-за жаркой погоды в большинстве министерств и учреждений Чехии, а также во многих фирмах ввели укороченный рабочий день.