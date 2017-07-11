В Индии из-за сильных дождей и ударов молний погибли 46 человек

12:25, 11 июля 2017
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За последние несколько дней на севере и северо-востоке Индии из-за сильных дождей и ударов молнии погибли 46 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Всего из-за стихии пострадали 500 тыс. человек, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что в северных штатах Бихар и Уттар-Прадеш по меньшей мере 19 человек стали жертвами ударов молнии. В частности, в штате Бихар 16 человек погибли и двое получили тяжелые ранения.

В штате Ассам селевые потоки, вызванные муссоном и ливнями, унесли жизнь 27 человек. Более тысячи деревень было затоплено водой, пострадали посевы площадью свыше 41 тыс. гектаров.

Из-за сильных дождей в пяти точках река Брахмапутра в штате Ассам превысила опасный уровень воды.

Напомним, 83 человека погибли или пропали без вести в результате проливных дождей в китайской провинции Хунань.

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