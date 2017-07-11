В девяти областях Украины объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 11 июля, в отдельных регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Так, 11 июля в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, в результате непогоды в ночь с 10 на 11 июля во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов.
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