В девяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

11:29, 11 июля 2017
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Сегодня, 11 июля, в отдельных регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН
В Украине ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Так, 11 июля в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в результате непогоды в ночь с 10 на 11 июля во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов.

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