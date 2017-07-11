В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 14 тысяч человек

В канадской провинции Британская Колумбия из-за быстро распространяющихся лесных пожаров эвакуировали 14 тысяч человек.

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В провинции горят более 200 пожаров, 10 из которых – вблизи населенных пунктов, передает Reuters со ссылкой на местные власти.

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На данный момент информации о пострадавших нет, однако 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

По информации компании BC Hydro and Power Authority, уже повреждено более 170 опор линий электропередач и 29 трансформаторов, ожидается, что ущерб будет увеличиваться.

Пожары в Британской Колумбии вспыхнули приблизительно через год после пожаров в городе Форт Мак-Мюррей в соседней провинции Альберта. Тогда эвакуированы были 88 тысяч человек, огонь охватил 590 тыс. га.

Напомним, в американском штате Калифорния из-за лесных пожаров власти эвакуируют местных жителей.