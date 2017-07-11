В результате непогоды во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов
В результате непогоды в ночь с 10 на 11 июля во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
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"С 10 на 11 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов во Львовской области. В работах по восстановлению электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 10 июня, около 15:00 непогода снова накрыла Львов.
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