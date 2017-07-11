В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +32°

08:30, 11 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 июля в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве сегодня будет жарко / focus.ua
В Киеве сегодня будет жарко / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер южный, до 5.7 м/с.

Спасатели предупреждают о грозах и граде в отдельных областях Украины

Солнце в столице взошло в 04:58, а зайдет в 21:07. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 июля, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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