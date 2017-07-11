В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 июля, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +28°. Жителей южный регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.

На западе Украины во вторник ожидаются грозы. Днем столбик термометра поднимется до +34°.

В северных областях без осадков, температура - до +32°. В центре Украины облачно с прояснениями, температура днем до +31°.

Прогноз на 11 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 июля — преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать — зима рано придет.

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