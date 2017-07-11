На Черкащине уже неделю не могут преодолеть последствия страшного урагана (видео)

Местные власти считают убытки и пока не прогнозируют, когда смогут восстановить деревню.

На некоторых улицах крыши сорвало просто с каркасом / скриншот

В поселке Чернобай стихия всего за несколько минут оставила без кровли 80% жителей райцентра.

На некоторых улицах крыши сорвало просто с каркасом.

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Местные власти считают убытки и пока не прогнозируют, когда смогут восстановить деревню.