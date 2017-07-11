На Житомирщине 700-летний дуб упал на жилой дом из-за урагана (видео)

00:48, 11 июля 2017
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Чиновники провели в Олевске совещание, чтобы решить, как помочь пострадавшим семьям.

700-летний дуб упал на жилой дом из-за урагана в Житомирской области /
700-летний дуб упал на жилой дом из-за урагана в Житомирской области / скриншот

Огромное дерево свалило ветром на здание, в котором проживает 4 семьи. Оно разрушило крышу и оборвало линии электропередач.

Никто из людей не пострадал. Давний дуб распиляют и вывезут коммунальщики. 

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Чиновники провели в Олевске совещание, чтобы решить, как помочь пострадавшим семьям.

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