На Житомирщине 700-летний дуб упал на жилой дом из-за урагана (видео)

Чиновники провели в Олевске совещание, чтобы решить, как помочь пострадавшим семьям.

700-летний дуб упал на жилой дом из-за урагана в Житомирской области / скриншот

Огромное дерево свалило ветром на здание, в котором проживает 4 семьи. Оно разрушило крышу и оборвало линии электропередач.

Никто из людей не пострадал. Давний дуб распиляют и вывезут коммунальщики.

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Чиновники провели в Олевске совещание, чтобы решить, как помочь пострадавшим семьям.