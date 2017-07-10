В Киеве завтра без осадков, днем до +32°

17:00, 10 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 июля в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +24°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.5 м/с.

Спасатели предупреждают о грозах и граде в отдельных областях Украины

Солнце в столице взойдет в 04:58, а зайдет в 21:07. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 июля, в Украине местами пройдут дожди, на западе днем до +34°.

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