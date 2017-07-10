Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 10 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 июля, в Украине местами пройдут дожди, на западе днем до +34°.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН
В Украине ожидаются грозы / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.

Погода на неделю: в Украину вернется жара, но пройдут грозовые дожди (карта)

На западе Украины во вторник пройдут дожди с грозами. Днем до +34°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +32°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 11 июля — преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать — зима рано придет.

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