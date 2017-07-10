Спасатели предупреждают о грозах и граде в отдельных областях Украины

Во вторник, 11 июля, во многих регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

Спасатели предупреждают о грозе в Украине / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуации (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 11 июля в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернополькой, Хмельницкой и Черновицкой областях грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в начале недели в Украине ожидается жаркая погода, с четверга во многих регионах похолодает. Почти всю неделю будут идти дожди.