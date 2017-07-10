Львов заливает дождем (видео)

15:35, 10 июля 2017
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Около 15:00 во Львове начался сильный дождь.

Во Львове снова бушует непогода / Скриншот
Во Львове снова бушует непогода / Скриншот

В понедельник, 10 июня, около 15:00 непогода снова накрыла Львов. Об этом сообщает Depo.Львов.

Во Львове в результате удара молнии погибли двое человек

Так, в городе начался сильный дождь, который сопровождается сильным ветром. Как видно на видео, во Львове начинается буря.

Как сообщала Погода УНИАН, 23 июня по Львову пронеслась буря с грозой. Из-за непогоды в городе было зафиксировано много случаев падения деревьев и крупных веток, которые повредили линии электропередач, некоторые деревья упали на припаркованные машины.

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