Рекордные ливни затопили парижское метро (фото, видео)

В понедельник, 10 июля, из-за затопления в Париже (Франция) закрыли три станции метро.

Ливни затопили парижское метро / twitter.com @AntoinedeP

В городе с выходных не прекращаются сильнейшие ливни, передает Euronews.

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За один час выпала трехнедельная норма осадков - рекорд более чем за двадцать лет.

Из-за непогоды оказалась скомкана репетиция парада ко Дню взятия Бастилии: военнослужащие, несмотря на ливень, маршировали — но без музыки: играть в такую погоду было невозможно.

Также пожарным пришлось срочно откачивать воду из подвалов министерства культуры, где находятся ценные архивы.

В 12 департаментах в центре Франции объявили "оранжевый" уровень опасности.

#orage #paris #garesaintlazare #pluie #fuite Публикация от 容英 赖 (@tizi_2014) Июл 9 2017 в 1:38 PDT

Напомним, в Берлине (Германия) 29 июня в течение нескольких часов шел проливной дождь, который подтопил улицы и некоторые станции метро.