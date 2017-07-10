В течение 10-12 июля в Киевской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Киевской области ожидается высокая пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, днем до +28°

"По данным Гидрометцентра, 10-12 июля по области, кроме районов Чернобыля, Фастова и Киева, высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в начале недели в Украине ожидается жаркая погода, с четверга во многих регионах похолодает. Почти всю неделю будут идти дожди.