В Киевской области ожидается высокая пожарная опасность - ГСЧС

14:30, 10 июля 2017
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В течение 10-12 июля в Киевской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Киевской области ожидается высокая пожарная опасность / ГСЧС
В Киевской области ожидается высокая пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Гидрометцентра, 10-12 июля по области, кроме районов Чернобыля, Фастова и Киева, высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в начале недели в Украине ожидается жаркая погода, с четверга во многих регионах похолодает. Почти всю неделю будут идти дожди.

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