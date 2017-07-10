В Китае в результате ливней погибли или пропали без вести 83 человека
83 человека погибли или пропали без вести в результате проливных дождей в китайской провинции Хунань.
28 человек стали жертвами оползней, 13 погибли в результате наводнений, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули, еще 16 погибли или пропали без вести в результате обвала грунта или по другим причинам, передает Xinhua со ссылкой на местную администрацию.
На западе Индии в результате наводнения погибли более 30 человек
Дожди накрыли провинцию Хунань 22 июня. По предварительным данным, в зоне бедствия оказалось более 12,2 млн жителей 120 уездов, городов и районов провинции.
Более 52 тыс. военнослужащих, полицейских, пожарных и работников правительственных ведомств были мобилизованы на ликвидацию последствий стихии.
Напомним, в результате ливневых дождей в районе Кусю в Японии погиб 21 человек, более 20 пропали без вести.
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