Калифорнию охватили лесные пожары (видео)

Пожары вспыхнули из-за аномальной жары в регионе.

Лесные пожары в Калифорнии, США / REUTERS

В Южной Калифорнии, США, вспыхнули масштабные лесные пожары. В результате около 8 тысяч человек были эвакуированы из своих домов. Кроме того, около 150 человек, включая 90 детей, оказались временно заблокированы в оздоровительном лагере.

Возгорания в лесах Калифорнии возникли через высокую температуру воздуха. Огонь быстро распространился по лесным массивам штата. По данным руководителя местной полиции, пожар «полностью вышел из-под контроля». Впоследствии огонь подошел к окраинам города Санта-Барбара. Для тушения пожаров были направлены десятки наземных и воздушных экипажей.

Читайте также В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей

Также лесные пожары перекинулись в соседний штат Колорадо. Синоптики сообщили, что температура в Калифорнии достигла исторического максимума - 118 градусов по Фаренгейту, что равно 48 градусам Цельсия.