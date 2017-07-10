Погода на неделю: в Украину вернется жара, но пройдут грозовые дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в начале неделе в Украине ожидается жаркая погода, с четверга во многих регионах похолодает. Практически всю неделю будут идти дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. Наиболее жаркая погода будет на юге - до +30°. На севере столбик термометра поднимется до +28°, в центре до +27°. На западе обещают +29°, в восточных областях до +26°.
Во вторник, 11 июля, на западе пройдут дожди с грозами. Днем на севере и западе до +33°, в остальных регионах Украины +28°...+31°.
В среду, 12 июля, местами ожидаются грозы. Днем на востоке до +31°.
В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране +12°...+18°, днем на юге до +32°.
В пятницу местами пройдут дожди. На востоке до +31°, в остальных регионах +19°...+28°.
15 и 16 июля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +9°, на остальной территории +10°…+18°. Днем температура по стране +21°...+30°. В воскресенье ночью на западе до +10°, днем в Украине +22°...+32°.
Народный прогноз
10 июля — преподобного Самсона. На Самсона дождь — семь недель будет идти (до бабьего лета). 11 июля — преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать — зима рано придет.
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
12 июля - день Петра и Павла. День убывает, а жара прибывает.
13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю. 14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.
15 июля — Фотия. Если появились желтые листья на деревьях — к ранней осени и зиме. 16 июля - Маков день. Наступает пик летней жары.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +14°
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Днепр+25°... +12°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+27°... +14°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+24°... +14°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+23°... +9°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+29°... +16°
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Николаев+29°... +16°
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Одесса+29°... +17°
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Полтава+22°... +11°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+20°... +9°
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Тернополь+28°... +14°
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Харьков+21°... +10°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+25°... +13°
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Чернигов+24°... +11°
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Черновцы+29°... +15°