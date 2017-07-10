В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

11:25, 10 июля 2017
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В понедельник, 10 июля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В США произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 142 км на юго-восток от населенного пункта Амахай. Очаг землетрясения залегал на глубине 66,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.

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