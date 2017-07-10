В Японии жертвами ливней стали более 20 человек

10:27, 10 июля 2017
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В результате ливневых дождей в районе Кусю в Японии погиб 21 человек, более 20 пропали без вести. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В районе бедствия заблокированы около 250 человек, почти 1700 были вынуждены покинуть свои дома, передает "Синьхуа" со ссылкой на "Киодо".

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Согласно данным метеослужбы Японии, сильные проливные дожди с центром в северных районах Кусю, в Сикоку и Кинки могут продолжаться и 10 июля.

Напомним, по меньшей мере 31 человек погиб в индийском штате Гуджарат в результате наводнения.

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