В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей

В американском штате Калифорния из-за лесных пожаров власти эвакуируют местных жителей.

Иллюстрация / Reuters

Из-за сильного ветра появилось 17 очагов горения, которые распространились по всей территории штата, передает BBC.

Читайте также В Португалии локализовали лесной пожар, который унес жизни 64 человек

Наиболее сложная ситуация в Санта-Барбаре, где один из очагов распространился по площади 93 квадратных километров.

Отмечается, что уже горело несколько десятков домов, есть пострадавшие. В районах к востоку от Лос-Анджелеса и побережья качество воздуха сильно ухудшилось.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в штате температура воздуха останется крайне высокой, что представляет серьезную опасность для пожилых людей и детей.

Напомним, около 400 человек эвакуировали в испанской провинции Уэльва из-за лесного пожара.