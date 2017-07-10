В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей
В американском штате Калифорния из-за лесных пожаров власти эвакуируют местных жителей.
Из-за сильного ветра появилось 17 очагов горения, которые распространились по всей территории штата, передает BBC.
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Наиболее сложная ситуация в Санта-Барбаре, где один из очагов распространился по площади 93 квадратных километров.
Отмечается, что уже горело несколько десятков домов, есть пострадавшие. В районах к востоку от Лос-Анджелеса и побережья качество воздуха сильно ухудшилось.
По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в штате температура воздуха останется крайне высокой, что представляет серьезную опасность для пожилых людей и детей.
Напомним, около 400 человек эвакуировали в испанской провинции Уэльва из-за лесного пожара.
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