В Киеве сегодня без осадков, днем до +28°

08:30, 10 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 июля, в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:57, а зайдет в 21:8. 

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украине практически без осадков, на западе до +30°.

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