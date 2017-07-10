В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)

08:03, 10 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 10 июля в Украине практически без осадков, на западе до +30°.

В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com
В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com

На востоке без осадков, температура днем до +24°. Жителей южный регионов ожидает солнечная погода. Температура до +28°.

На западе Украины в понедельник переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется до +30°.

В северных областях без осадков, температура - до +28°. В центре Украины облачно с прояснениями, температура днем до +28°.

Прогноз на 10 июня / УНИАН
Прогноз на 10 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 июля — преподобного Самсона. На Самсона дождь — семь недель будет идти (до бабьего лета).

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