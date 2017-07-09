С понедельника в Украину возвращается жара
В Киеве в понедельник будет сухо солнечно и +26+27 градусов.
10 июля в погода в Украине будет преимущественно солнечной. Лишь в нескольких областях пройдут дожди. В Киеве 10 июля тоже без осадков, воздух прогреется до +27 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.
Так, дожди вероятны только в Сумской, Харьковской, Луганской областях, а также на Львовщине, Прикарпатье и Закарпатье возможны грозы.
Три области Украины накроют грозы и град (карта)
Что касается температуры, то можно считать, что в Украину возвращается жара. 10 июля в течение дня ожидается +26+30, на западе и юге до +28 градусов.
Однако, что касается Запада, то синоптик отмечает — жара будет кратковременной — уже в среду в западных областях похолодает.
В Киеве в понедельник будет сухо солнечно и +26+27 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 10 июля, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь - + 25 ... + 27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +25...+27
Луганск – +23...+25
Харьков – +23...+25
Киев – +25...+27
Погода в Украине
-
Винница+26°... +14°
-
Днепр+25°... +12°
-
Донецк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +14°
-
Запорожье+26°... +13°
-
Ивано-Франковск+27°... +13°
-
Киев+24°... +14°
-
Кировоград+25°... +11°
-
Луганск+23°... +9°
-
Луцк+29°... +16°
-
Львов+29°... +16°
-
Николаев+29°... +16°
-
Одесса+29°... +17°
-
Полтава+22°... +11°
-
Ровно+29°... +15°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+20°... +9°
-
Тернополь+28°... +14°
-
Харьков+21°... +10°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +14°
-
Черкассы+25°... +13°
-
Чернигов+24°... +11°
-
Черновцы+29°... +15°