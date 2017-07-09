С понедельника в Украину возвращается жара

В Киеве в понедельник будет сухо солнечно и +26+27 градусов.

В Украину возвращается жара / фото galleryua.com, viktort

10 июля в погода в Украине будет преимущественно солнечной. Лишь в нескольких областях пройдут дожди. В Киеве 10 июля тоже без осадков, воздух прогреется до +27 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Так, дожди вероятны только в Сумской, Харьковской, Луганской областях, а также на Львовщине, Прикарпатье и Закарпатье возможны грозы.

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Что касается температуры, то можно считать, что в Украину возвращается жара. 10 июля в течение дня ожидается +26+30, на западе и юге до +28 градусов.

Однако, что касается Запада, то синоптик отмечает — жара будет кратковременной — уже в среду в западных областях похолодает.

В Киеве в понедельник будет сухо солнечно и +26+27 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 10 июля, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь - + 25 ... + 27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск – +23...+25

Харьков – +23...+25

Киев – +25...+27