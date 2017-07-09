Жертвами мощных ливней в Японии стали уже 18 человек
Отмечается, что к поискам привлечены около 1900 полицейских и военных. Власти страны предупреждают, что сильные дожди будут продолжаться и могут вызвать новые оползни.
В юго-западной части Японии спасатели продолжают искать пропавших без вести в результате вызванных сильными дождями наводнений и оползней, которые уже привели к гибели по меньшей мере 18 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую центральную телерадиокомпанию NHK, пишет День.
“В Фукуока и соседней Оити, наиболее пострадавших районах, 18 человек погибли и 14 получили ранения. Еще около 570 человек остаются в изоляции и более 20 считаются пропавшими без вести”, - говорится в сообщении.
В Японии в результате ливней погибли шесть человек
Отмечается, что к поискам привлечены около 1900 полицейских и военных.
Власти страны предупреждают, что сильные дожди будут продолжаться и могут вызвать новые оползни.
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