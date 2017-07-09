Жертвами мощных ливней в Японии стали уже 18 человек

14:00, 9 июля 2017
926
0

Отмечается, что к поискам привлечены около 1900 полицейских и военных. Власти страны предупреждают, что сильные дожди будут продолжаться и могут вызвать новые оползни.

фото REUTERS
К поискам привлечены около 1900 полицейских и военных / фото REUTERS

В юго-западной части Японии спасатели продолжают искать пропавших без вести в результате вызванных сильными дождями наводнений и оползней, которые уже привели к гибели по меньшей мере 18 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую центральную телерадиокомпанию NHK, пишет День.

“В Фукуока и соседней Оити, наиболее пострадавших районах, 18 человек погибли и 14 получили ранения. Еще около 570 человек остаются в изоляции и более 20 считаются пропавшими без вести”, - говорится в сообщении.

В Японии в результате ливней погибли шесть человек

Отмечается, что к поискам привлечены около 1900 полицейских и военных.

Власти страны предупреждают, что сильные дожди будут продолжаться и могут вызвать новые оползни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото) В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото)
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко
Извержение вулкана Фуэго: в Гватемале продолжаются спасательные работы Извержение вулкана Фуэго: в Гватемале продолжаются спасательные работы
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Погода на выходные: Украину накроют дожди с грозами Погода на выходные: Украину накроют дожди с грозами
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
92 %
762 мм
3.4 м/с
96 %
Лента новостей