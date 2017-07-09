Три области Украины накроют грозы и град (карта)

09:41, 9 июля 2017
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Синоптики предупреждают о шквалах 15-20 м/с в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Местами на Николаевщине, Херсонщине и Запорожье ожидаются сильный дождь / фото УНИАН
Местами на Николаевщине, Херсонщине и Запорожье ожидается сильный дождь / фото УНИАН

Несколько областей Украины накроют грозы и град. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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"9 июля утром и днем в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях грозы, местами сильный дождь, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

meteo.gov.ua
meteo.gov.ua

Как сообщала Погода УНИАН, в эти выходные практически во всех регионах Украины будет прохладно, местами пройдут дожди.

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