До +45° в тени: известные курорты страдают от аномальной жары (видео)

Аномальная температура все еще держится в Турции и на Кипре. В Черногории - лесные пожары, а в Болгарии - смерти от тепловых ударов.

Температурные рекорды на этой неделе бьет Турция - около 45 градусов в тени. Утро там начинается с 32 градусов. На побережье в это время немного отдыхающих, передает ТСН.

На Кипре продлили оранжевый уровень опасности по крайней мере до понедельника. Это означает, что выходить на улицы от 10:00 до 17:00 вообще не рекомендуют. Ведь на острове уже зафиксировали смерть от теплового удара. Трое пострадавших - в реанимации. Столбики термометров показывают на Кипре 40-44 градуса.

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В Черногории, где на прошлой неделе от жары горели леса, наконец стало прохладнее. Температура сейчас упала до 35 градусов.

В Болгарии на прошлой неделе от тепловых ударов погибли пять человек. Тогда было за 40 градусов. Сейчас погода радует туристов. Ведь на дворе комфортные 30 градусов, светит солнце, дует небольшой ветерок.

Немного сдерживает украинских туристов египетская жара, привычная для тамошнего лета. Днем в Шарм-эш-Шейхе 40-45 градусов, а ночью 38 градусов. Днем из-за неимоверной жары на пляжах очень мало людей. Да и вообще в этом курортном городе сейчас мало туристов. Большинство – из Украины, преимущественно из Западной.

В жаркую погоду врачи советуют быть очень осторожными. Летальные случаи в Европе поэтому дополнительный аргумент.