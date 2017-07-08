В нескольких южных областях завтра пройдут ливни с градом и шквалами

19:50, 8 июля 2017
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В частности речь идет о Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Фото УНИАН
В большинстве центральных областей Украины местами грозы \ Фото УНИАН

Завтра, 9 июля, в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный дождь, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/сек.

На востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждениеКак сообщает гидрометцентр, также завтра утром и днем в южной части и большинстве центральных областей Украины местами грозы.

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