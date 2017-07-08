В нескольких южных областях завтра пройдут ливни с градом и шквалами

В частности речь идет о Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

В большинстве центральных областей Украины местами грозы \ Фото УНИАН

Завтра, 9 июля, в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный дождь, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/сек.