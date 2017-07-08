ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в шести областях

В связи с этим ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности / фото Facebook @MNS.GOV.UA

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о пожарной опасности 8 июля на территории шести областей.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

«По данным Укргидрометцентра, 8 июля в большинстве районов Харьковской, Полтавской и Черкасской областей, местами в Сумской, Луганской и Херсонской областях высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность», - говорится в сообщении.

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В связи с этим ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.