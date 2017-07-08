В ГСЧС рассказали, сколько населенных пунктов до сих пор обесточены из-за непогоды

09:44, 8 июля 2017
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Обесточенными остаются населенные пункты в Черкасской области.

В то же время мчсники отчитались, где восстановили электроснабжение / фото: УНИАН
В то же время мчсники отчитались, где восстановили электроснабжение / фото: УНИАН

В Черкасской области на утро 8 июля остаются без электроснабжения 17 населенных пунктов.Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, эти населенные пункты были обесточены в ночь с 1 на 2 июля.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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ГСЧС также информирует, что 7 июля в 19:00 было полностью восстановлено электроснабжение городов Северодонецк, Лисичанск, Новодружеск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное Луганской области. Эти населенные пункты были обесточены в результате повреждения магистральной линии электропередач 220 кВ вблизи г. Счастье.

Как сообщал УНИАН ранее, в трех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 69 населенных пунктов. Так, по данным ГСЧС, вечером 5 июля на территории Закарпатской и Львовской областей в связи с осложнением погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты, были обесточены 35 населенных пунктов: во Львовской - 17 н. п, в Закарпатской - 18 н. п.

Кроме того, остаются без электроснабжения 33 населенных пункта в Черкасской области, которые были обесточены 4 июля.

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