На западе Индии в результате наводнения погибли более 30 человек
По меньшей мере 31 человек погиб в индийском штате Гуджарат в результате наводнения.
В регионе несколько дней подряд шли проливные дожди, которые повредили жилища и дороги, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
Число жертв наводнений на юге Китая увеличилось до 56 человек
В штате Гуджарат с начала июня стремительно нарастал уровень воды во многих водохранилищах и реках, уровень воды в некоторых водохранилищах уже приблизился к максимальному пределу.
Напомним, жертвами проливных дождей в префектурах Фукуока и Оита на юго-западе Японии стали шесть человек, 19 не выходят на связь.
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