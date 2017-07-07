На западе Индии в результате наводнения погибли более 30 человек

По меньшей мере 31 человек погиб в индийском штате Гуджарат в результате наводнения.

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В регионе несколько дней подряд шли проливные дожди, которые повредили жилища и дороги, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

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В штате Гуджарат с начала июня стремительно нарастал уровень воды во многих водохранилищах и реках, уровень воды в некоторых водохранилищах уже приблизился к максимальному пределу.

Напомним, жертвами проливных дождей в префектурах Фукуока и Оита на юго-западе Японии стали шесть человек, 19 не выходят на связь.