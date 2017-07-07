На западе Индии в результате наводнения погибли более 30 человек

15:29, 7 июля 2017
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По меньшей мере 31 человек погиб в индийском штате Гуджарат в результате наводнения.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В регионе несколько дней подряд шли проливные дожди, которые повредили жилища и дороги, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Число жертв наводнений на юге Китая увеличилось до 56 человек

В штате Гуджарат с начала июня стремительно нарастал уровень воды во многих водохранилищах и реках, уровень воды в некоторых водохранилищах уже приблизился к максимальному пределу.

Напомним, жертвами проливных дождей в префектурах Фукуока и Оита на юго-западе Японии стали шесть человек, 19 не выходят на связь.

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