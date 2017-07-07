На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды

14:34, 7 июля 2017
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Сегодня, 7 июля, на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia
На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +27° (карта)

Так, в связи с ожидаемыми осадками 7 июля на реках Закарпатья, бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образование локальных селевых потоков.

Напомним, в эти выходные практически во всех регионах Украины будет прохладно, местами пройдут дожди.

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