В Японии в результате ливней погибли шесть человек

Жертвами проливных дождей в префектурах Фукуока и Оита на юго-западе Японии стали шесть человек, 19 не выходят на связь.

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Режим эвакуации сохраняется для 96 тыс. человек в префектурах Оита, Фукуока, Кумамото. Также эвакуироваться необходимо 23 тыс. человек в Китакюсю, передает "РИА Новости" со ссылкой на японское агентство "Киодо".

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Три человека погибли в городе Асакура, который был почти полностью затоплен разлившейся рекой селевыми потоками – вода доходила выше первых этажей домов.

В трех районах деревни Тохо в префектуре Фукуока от сообщения оказались отрезаны более 700 человек. Доставка помощи в эти регионы невозможна из-за затопленных дорог.

Напомним, в результате наводнений в китайской провинции Хунань погибли 44 человека.