Погода на выходные: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные практически во всех регионах Украины будет прохладно, местами пройдут дожди.

Иллюстрация / REUTERS

В столице в субботу пасмурно, температура воздуха ночью +12°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +13°...+22°.

Во Львове завтра без осадков, ночью +10°, днем +22°. В воскресенье солнечно, +13°...+23°.

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В Луцке в субботу ночью +9°, днем +21°, ливень. В воскресенье ночью +12°, днем +22°, ясно и без осадков.

В Виннице в субботу дождь, температура воздуха +12°...+24°. В воскресенье до +22°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +17°, днем +25°. В воскресенье +13°...+25°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье +11°...+20°, солнечно.

Прогноз на 8 июля / УНИАН

Прогноз на 9 июля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +14°, днем +22°. В воскресенье ливень, температура воздуха +11°...+19°.

В Симферополе завтра ясно, +15°...+24°. В воскресенье +12°...+23°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +16°, днем +25°. В воскресенье гроза, температура до +22°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье температура до +18°, пройдет дождь.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье +11°...+17°, дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье без осадков, ночью +9°, днем +20°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +26°. В воскресенье без осадков, ночью +14°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу переменная обласность, температура до +24°. В воскресенье температура днем +25°, солнечно.

В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +13° …+24°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +17°, днем до +25°. В воскресенье без осадков, до +24°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +15° …+24°. В воскресенье до +22°.

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