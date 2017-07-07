Жертвами наводнений в Китае стали 44 человека

11:24, 7 июля 2017
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В результате наводнений в китайской провинции Хунань погибли 44 человека.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В уезде Нинсян пострадали 815 тыс. человек, что составляет более половины общей численности населения уезда, передает Xinhua.

В Японии 23 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться из-за угрозы наводнений

Отмечается, что местные власти направили 12 поисково-спасательных групп для ликвидации последствий стихийного бедствия.

В уезде Нинсян с 22 июня прошли самые масштабные, мощные и продолжительные для этого времени года осадки за всю историю наблюдений. Это стихийное бедствие стало самым серьезным за 60 лет, на протяжении которых ведется регистрация метеорологических данных.

Напомним, 22 человека пропали без вести в результате сильных дождей на японском острове Кюсю.

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