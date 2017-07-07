На востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 7 июля, на юге и востоке Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, днем 7 июля в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и местами в Херсонской областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в связи с осадками на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков.