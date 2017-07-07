В пятницу, 7 июля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 64 км на юго-запад от города Сан-Антонио. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.