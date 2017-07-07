В Киеве сегодня до +22°, без осадков

08:30, 7 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 июля в столице без осадков, днем до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер северо-западный, до 5.5 м/с.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взошло в 04:54, а зайдет в 21:10. 

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 июля в Украине местами пройдут дожди, на юге до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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