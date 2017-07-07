Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +27° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 июля в Украине местами пройдут дожди, на юге до +27°.

В Украине местам пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +22°. На юге местами также ожидаются осадки. Температура до +27°.

На западе Украины в пятницу переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется до +22°.

В северных областях без осадков, температура - до +22°. В центре Украины местами облачно с прояснениями, температура днем до +23°.

Прогноз на 7 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 июля — Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана — орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная — будут грибы.

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