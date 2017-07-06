Аномальное лето-2017: метеорологи объяснили, почему в Украине и мире бушуют мощные ливни и смерчи (видео)
Изменения в экосистемах могут стать неотвратимыми из-за роста температуры воздуха.
Только за последние 10 дней непогода накрыла Украину, Польшу, Грузию, Россию и Германию. Среди последних тревожных новостей – тайфун в Японии. О причинах такого поведения природы метеорологи говорят коротко – изменения климата. Ведь средняя температура на планете неумолимо повышается, говорится в сюжете ТСН.
В последние дни Япония принимает удар тайфуна Нанмадол: здесь порывы ветра составляют более 40 метров в секунду. Без электричества остались тысячи домов, отменены авиарейсы, а более 20 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться.
В течение последних полторы недели сильно потрясло и Европу. Польшей пронеслись ураганы. Как результат – поваленные деревья, многочисленные разрушения, 100 тысяч человек - без света.
А вот в Германии ушел под воду Берлин. Дороги превратились в реки, а машины - в корабли. За день выпала многомесячная норма осадков. Большая вода частично остановила подземку и один из крупнейших автобанов. Пришлось даже объявлять чрезвычайное положение.
Над несколькими районами столицы пронеслись сильный дождь и ураган - подтоплены улицы, повалены деревья (видео)
Досталось от летних капризов природы и Украине. В результате непогоды за последние дни травмировалось почти два десятка людей, перебои с электричеством ощутили на себе жители сотен населенных пунктов. А, например, на Черкасщине, в Золотоношском районе ураган даже погнул зернохранилища.
Сильные ливни, грозы, град и смерчи напрямую зависят от температуры воздуха: чем выше температура и влажность - тем более неустойчивая атмосфера, а вместе с тем увеличивается интенсивность и повторяемость этих явлений.
Непосредственно в Украине за последние 20 лет средняя температура воздуха возросла на 0,8 градуса. Если температура выросла на 0,1 - это значит, что продолжительность теплого периода увеличилась на 1 день. Если мы говорим, что в целом в Украине средняя за год температура выросла на 0,8 градуса, это значит, что продолжительность теплого периода увеличилась на 8 дней.
К концу века средняя температура воздуха в Украине может вырасти более чем на 3 градуса. При таких условиях изменения в экосистемах будут уже необратимыми.
Погода в Украине
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Винница+26°... +14°
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Днепр+25°... +12°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+27°... +14°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+24°... +14°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+23°... +9°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+29°... +16°
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Николаев+29°... +16°
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Одесса+29°... +17°
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Полтава+22°... +11°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+20°... +9°
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Тернополь+28°... +14°
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Харьков+21°... +10°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+25°... +13°
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Чернигов+24°... +11°
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Черновцы+29°... +15°