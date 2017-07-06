В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге днем до +27° (видеопрогноз)

16:30, 6 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 июля в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +27°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура до +27°.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре Украины без осадков, температура днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 7 июля — Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана — орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная — будут грибы.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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