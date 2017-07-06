В Китае 27 человек погибли в результате наводнения

В китайской провинции Хунань в результате наводнения погибли 27 человек.

Наводнение в Китае / Xinhua

Всего в зоне бедствия из-за дождей оказался 1621 населенный пункт в 14 городах, 118 уездах и городских районах, передает Xinhua.

Читайте также Число жертв наводнений на юге Китая увеличилось до 56 человек

Жертвами наводнений стали 27 человек, 8 человек числятся пропавшими без вести. Всего пострадали 11,459 млн жителей провинции, затопленными оказались более 879 тыс. га сельхозугодий, разрушены 38,6 тысяч домов.

Напомним, 22 человека пропали без вести в результате сильных дождей на японском острове Кюсю.