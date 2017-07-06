Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

В течение 6-8 июля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

Во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"6-8 июля в большинстве районов Харьковской, Полтавской и Черкасской областей, местами в Сумской, Луганской и Херсонской областях высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в связи с осадками в течение 6-7 июля на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.