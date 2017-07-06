В Японии из-за ливневых дождей 22 человека пропали без вести

13:26, 6 июля 2017
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22 человека пропали без вести в результате сильных дождей на японском острове Кюсю.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Также полиция обнаружила тело одного человека в городе Асакура в префектуре Фукуока. Ранее был обнаружен еще один человек без признаков жизни в месте оползня в городе Хита в префектуре Оита, передает "РИА Новости" со ссылкой на местную газету "Маинити".

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В Японии констатировать смерть имеют право только врачи, полиция или пожарная служба могут лишь зафиксировать видимые признаки состояния человека.

Отмечается, что правительство Японии оценивает ситуацию на юго-западе страны как чрезвычайную. В опасной зоне работают 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны.

Город Асакура в префектуре Фукуока после ливней и разлива реки залит водой и грязью по середину первых этажей домов. Сообщается, что потоком были унесены люди и машины.

Напомним, в результате наводнений на юге Китая погибли 56 человек, 22 пропали без вести. 

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