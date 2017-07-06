На западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках

В связи с осадками в течение 6-7 июля на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В частности, 6-7 июля на реках Закарпатья, бассейне Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков.

Напомним, 6 июля в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.