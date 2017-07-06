На западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках

12:27, 6 июля 2017
622
0

В связи с осадками в течение 6-7 июля на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге до +29° (карта)

В частности, 6-7 июля на реках Закарпатья, бассейне Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков.

Напомним, 6 июля в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео) В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео) Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей