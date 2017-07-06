В США произошло мощное землетрясение

В четверг, 6 июля, на северо-западе США произошло землетрясение магнитудой 5,8.

В штате Монтана произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 9 км на юго-запад от округа Линкольн (штат Монтана). Очаг землетрясения залегал на глубине 4,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.