На западе Украины объявили штормовое предупреждение

10:32, 6 июля 2017
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Сегодня, 6 июля, в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге до +29° (карта)

Так, на Закарпатье, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в трех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 69 населенных пунктов.

Зоеркма, вечером 5 июля на территории Закарпатской и Львовской областей в связи с осложнением погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты, были обесточены 35 населенных пунктов.

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